В Дружковке мужчина избил 10-летнего мальчика

В Дружковке полиция устанавливает обстоятельства получения 10-летним парнем телесных повреждений. По заключению врача, у мальчика диагностированы сотрясение головного мозга и острую реакцию на стресс. Травмы он получил от дружковчанина за якобы треснувшее стекло на его автомобиле.
Вечером, парень с друзьями возвращался домой из кружка. По дороге дети играли в снежки и случайно попали в автомобиль, стоявший поблизости. Испугавшись, двое друзей сразу убежали, а пострадавший решил спокойно идти дальше, поскольку, по его словам, он «снежки» не бросал в машину. За несколько секунд навстречу парню выбежал хозяин автомобиля, и стал кричать, что дети повредили стекло, а затем ударил ребенка.
Парень позвонил матери и сообщил о случившемся. После чего состояние ребенка ухудшилось, мать обратилась за помощью к врачам. Медики у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Сейчас школьник госпитализирован и проходит лечение в детской больнице города Краматорск.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.
ДоТеБе