Участники блокады Донбасса взорвали железную дорогу

Лица, блокирующие железную дорогу на участке Луганск — Лисичанск — Попасная в Луганской области, подорвали железнодорожные пути. Об этом сообщил народный депутат Владимир Парасюк на своей странице в соцсети Facebook.
"Не знаю, кто это сделал, но я убежден, что это были сознательные украинцы, которым надоела война. Теперь точно никто никуда не поедет", — написал он.
Напомним, 25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста – блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию – Светланово.
Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия. По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.