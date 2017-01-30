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Участники блокады Донбасса взорвали железную дорогу

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Происшествия / Криминал
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Участники блокады Донбасса взорвали железную дорогу

Лица, блокирующие железную дорогу на участке Луганск — Лисичанск — Попасная в Луганской области, подорвали железнодорожные пути. Об этом сообщил народный депутат Владимир Парасюк на своей странице в соцсети Facebook.

"Не знаю, кто это сделал, но я убежден, что это были сознательные украинцы, которым надоела война. Теперь точно никто никуда не поедет", — написал он.

Напомним, 25 января несколько народных депутатов, среди которых Семен Семенченко, Павел Костенко, на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста – блокады ОРДЛО. Позже они взяли под контроль еще одну узловую станцию – Светланово.

Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия. По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.


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