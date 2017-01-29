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Жительница Мариуполя сохраняла гранату под кроватью для самообороны

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Происшествия / Криминал
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Жительница Мариуполя сохраняла гранату под кроватью для самообороны

Боеприпас был спрятан среди личных вещей в жилой квартире многоэтажки, где живет подследственная. Он будет направлен на экспертизу.

Хозяйку квартиры, которая сохраняла гранату, ждет уголовной ответственности. Об этом сообщает Центральный отдел полиции в Донецкой области.

Как было установлено в ходе обыска квартиры, РГД-5 с запалом находилась в комнате между шкафом и кроватью, прикрытая вещами. Владелица объяснила, что нашла гранату в конце прошлого года в местном парке и взяла себе для самозащиты.

- Сейчас открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Гранату направлено на исследование, - сообщают правоохранители.

До ТеБе


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