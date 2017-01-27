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В органах ГФС Донетчины за 2016 год открыто 6 уголовных производств

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Происшествия / Криминал
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В органах ГФС Донетчины за 2016 год открыто 6 уголовных производств

По материалам управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Донецкой области за 2016 год Прокуратурой Донецкой области внесены сведения о совершении уголовных правонарушений в Единый реестр досудебных расследований и начато 6 криминальных производств, ответственность за которые предусмотрена ст. 191, ст. 364, ст. 365, ст. 366 и ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Три уголовных производства начато по материалам управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Донецкой области относительно должностных лиц территориальных органов ГФС по фактам внесения в официальные документы недостоверных сведений о начислении и выплате заработной платы работникам ГНИ, которые фактически на рабочем месте в период 2014-2015 г.г. отсутствлвали, свои функциональные обязанности не выполняли, а постоянно проживали на территории, где органы государственной власти временно не выполняют свои функции, что привело к нанесению убытков государству.

Кроме того, относительно должностных лиц органов Государственной фискальной службы региона проведено 70 служебных проверок и расследований. В 3 случаях информация нашла свое полное или частичное подтверждение. По их результатам 8 работников привлечено к дисциплинарной ответственности.

С целью предотвращения коррупции, обеспечения законных прав и интересов граждан и юридических лиц, устранения причин и условий, которые ей способствуют, своевременного реагирования на проблемные вопросы управлением внутренней безопасности проведено 603 профилактических мероприятия, беседы, лекции в коллективах.

Вынесено 8 официальных предупреждений должностным лицам о недопустимости действий или бездеятельности, которые могут привести к коррупционным и другим правонарушениям.

За отчетный период проверено 12 уведомлений о возможных неправомерных действиях должностных лиц, которые поступили на антикоррупционный сервис "Пульс", из них подтвердилось одно.

Проводилась обязательная проверка кандидатов на трудоустройство в фискальную службу области на предмет причастности к коррупционным деяниям. Из 690 кандидатов на работу в ГФС 4 мотивированно отказано в назначении на должности.



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