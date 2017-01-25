Руководство Азовского судоремонтного завода обвиняет силовиков в препятствовании деятельности

Руководство Азовского судоремонтного завода выступило с заявлением, что прокуратура и полицейские незаконно накладывают аресты на оборудование предприятия и препятствуют деятельности, сообщает До ТеБе.
"Обыски, выемки, допросы проводились с целью давления на должностных лиц и остановки производственного процесса", - отметил гендиректор АСРЗ Олег Турчинский.
Впрочем, в прокуратуре заверили, что все действия правоохранительных органов находятся в правовом поле.
"Проверки проходят за нарушения руководством завода требований охраны труда. Так, в частности, из-за работы на арестованном оборудовании, на предприятии был смертельный случай", - рассказал и.о. руководителя Мариупольского местной прокуратуры №1 Олег Марченко.