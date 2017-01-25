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Налоговики Донетчины изъяли контрабандные сигареты на 1 миллион

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Происшествия / Криминал
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Налоговики Донетчины изъяли контрабандные сигареты на 1 миллион

Сегодня сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области совместно с работниками Службы безопасности Украины и Прокуратуры Донецкой области в рамках операции "Акциз-2017" было установлено, что на территории области в грузовом поезде с углем, который следовал из станции Ясиноватая, что находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, до станции Константиновка, осуществляется незаконная транспортировка фальсифицированных табачных изделий.

Незаконно ввезенные фальсифицированные табачные изделия были изъяты во время их разгрузки из поезда около станции Фенольная, что находится в пгт. Новгородское Донецкой области, для дальнейшего перемещения автотранспортом с целью реализации на территории Украины.

Всего работниками налоговой милиции Донецкой области из незаконного обращения изъято 46 тыс. пачек табачных изделий под торговыми марками: "Мальборо", "Наша марка", "Арсенал", "Донской табак", "Асмолоф", "Армада", "Беверли", "Прилуки", "Маршал", "Ростов", как с марками акцизного налога Украины, так и вообще без марок, на общую сумму 1 млн гривен.

Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий "Акциз-2017" по противодействию незаконному изготовлению и обороту подакцизных товаров, увеличению поступлений акцизного налога.
Налоговики Донетчины изъяли контрабандные сигареты на 1 миллион
Налоговики Донетчины изъяли контрабандные сигареты на 1 миллион
Налоговики Донетчины изъяли контрабандные сигареты на 1 миллион
Налоговики Донетчины изъяли контрабандные сигареты на 1 миллион



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