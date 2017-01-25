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Жители Покровска и Доброполья "подарили" интернет-мошенникам более 20 тысяч гривен

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Происшествия / Криминал
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Жители Покровска и Доброполья "подарили" интернет-мошенникам более 20 тысяч гривен

В первом случае - житель Доброполья заказал на известном сайте офисную бумагу, а во втором - покровчанин хотел приобрести коляску. Оба остались без заказов и денег.

Сообщение об этих случаях поступили в течение суток 24 декабря. Убытки, по информации Покровского отдела полиции, составляют почти 23 тысячи гривен.

В Добропольское отделение полиции обратился местный житель с заявлением, что неизвестный мужчина завладел его деньгами в размере около 21 тысячи гривен через интернет-сеть. Оказалось, что 27-летний житель Доброполья заказал на известном сайте бумагу для офиса. Он нашел в интеренете объявление, связался по телефону с поставщиком, договорился о цене доставки, переведя деньги на его счет, стал ждать номер накладной. Ни в тот день, ни несколько дней спустя обещанную информацию мужчине так никто не прислал, а трубку «поставщик» больше не поднимал. Добропольчанин понял, что его обманули.

В Покровске произошел аналогичный случай. 35-летний мужчина решил приобрести коляску для своего ребенка через интернет. На сайте был указан счет, на который нужно было перечислить деньги. Мужчина выполнил это условие, перечислив около двух тысяч гривен, и уже представлял, как удивит заказом свою семью, потому что хотел сделать им «сюрприз». К сожалению, когда все сроки получения коляски был исчерпаны, телефон поставщика оказался «вне зоны досягаемости».

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данных правонарушений.

До ТеБе



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