Почти 90 материалов по фактам легализации доходов передано ГФС Донетчины в 2016 году

На Донетчине по материалам фискальной службы открыто уголовных производств на 717 млн. гривен

По фактам легализации доходов сотрудниками фискальной службы Донетчины подготовлено свыше 80 материалов

Фискальная служба Донетчины возбудила уголовных производств на сумму свыше 565 млн. гривен

По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств на сумму почти 546 млн. гривен

В Донецкой области возбуждено уголовных производств на сумму почти 540 млн. гривен

По материалам фискальной службы Донетчины открыто уголовных производств более чем на половину миллиарда гривен