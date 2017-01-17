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Почти 90 материалов по фактам легализации доходов передано ГФС Донетчины в 2016 году

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Происшествия / Криминал
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Почти 90 материалов по фактам легализации доходов передано ГФС Донетчины в 2016 году

С начала 2016 года по результатам исследования деятельности субъектов хозяйствования Донетчины управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области, подготовленно и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины (УКУ) 89 материалов.

В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 25 материалов присоединено к уголовным производством и 30 уголовных производств на сумму 717 млн гривен учтено в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР). Кроме того, среди учтенных уголовных производств 2 внесено к ЕДРД по ст. 209 Уголовного кодекса Украины "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" на сумму 0,9 млн гривен.

Из общего количества материалов, подготовленных управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, 52 материала, или почти 60% от общего количества подготовленных материалов, составлены по легализации доходов в сфере государственных закупок. По ним в ЕРДР учтено 11 уголовных производств на сумму убытков 60,4 млн гривен.

Главным управлением ГФС в Донецкой области с целью недопущения использования средств из бюджета вне правового поля продолжают проводиться мероприятия по выявлению, анализу и организации проведения проверок лиц, которые осуществляют финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.


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