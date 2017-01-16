Житель Славянского района умер в результате ссоры с сыном

Семейная ссора привела к трагедии - полицейские Славянска задержали сына, который избил своего отца.
Как рассказал начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин, задержанный сам вызвал «скорую» и полицию, когда увидел, что отец умер. Сначала он настаивал на версии, что мужчина погиб из-за падения на лестнице. Но правоохранители к этой версии отнеслись скептически.
В конце концов выяснилось, что сын пришел вечером домой и увидел своего отца лежащим на полу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он и сам был нетрезв, растолкал пожилого мужчину и стал упрекать его за неподобающее поведение, затем в процессе ссоры несколько раз бил его руками и ногами.
За несколько часов «воспитатель» обнаружил, что отец не дышит и вызвал «скорую». В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему объявлено о подозрении в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, статья предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.
До ТеБе