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Житель Славянского района умер в результате ссоры с сыном

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Происшествия / Криминал
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Житель Славянского района умер в результате ссоры с сыном

Семейная ссора привела к трагедии - полицейские Славянска задержали сына, который избил своего отца.

Как рассказал начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин, задержанный сам вызвал «скорую» и полицию, когда увидел, что отец умер. Сначала он настаивал на версии, что мужчина погиб из-за падения на лестнице. Но правоохранители к этой версии отнеслись скептически.

В конце концов выяснилось, что сын пришел вечером домой и увидел своего отца лежащим на полу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он и сам был нетрезв, растолкал пожилого мужчину и стал упрекать его за неподобающее поведение, затем в процессе ссоры несколько раз бил его руками и ногами.

За несколько часов «воспитатель» обнаружил, что отец не дышит и вызвал «скорую». В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему объявлено о подозрении в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, статья предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

До ТеБе


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