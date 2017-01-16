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В Красноармейске мужчина убил свою 90-летнюю мать

В Красноармейске вынесен приговор подростку, который битой убил своего отца

Отцу, который бил своего сына грозит 8 лет тюрьмы

После ссоры с женой мужчина подорвался на гранате

Житель Славянского района умер в результате ссоры с сыном

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