Налоговой милицией Донетчины прекращена деятельность "конвертационного центра" с обращением 330 млн гривен
12 января 2017 года сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области при участии сотрудников объединенного штаба Центрального управления СБУ в районе проведения АТО в результате проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного производства, зарегистрированного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) раскрыта группа лиц, действия которой направлены на минимизацию налоговых обязательств, конвертацию безналичных средств в наличность для предприятий реального сектора экономики, зарегистрированных на территории Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областей. Деятельность "конвертационного центра" осуществлялась на территории Луганской области.
Общий объем проконвертованих денежных средств с использованием реквизитов фиктивных предприятий, которые входили в "конвертационный центр", за 2016 год составил 330 млн гривен.
С целью фиксации доказательств преступной деятельности участников группы проведено 9 обысков в офисных помещениях, местах обитания участников группы и транспортных средствах.
По результатам обысков выявлено и изъято 13 печатей субъектов хозяйственной деятельности, 18 банковских карточек, чековые книжки, черновые записи и компьютерная техника.
Кроме того, в ходе обысков на основании полученных решений суда изъяты денежные средства на общую сумму свыше 1,1 млн грн, также изъяты два транспортных средства.
Наложены аресты на 23 банковских счета 15 субъектов хозяйствования, которые входили в состав выявленного "конвертационного центра" в 11 банковских учреждениях.
Следствие продолжается.
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