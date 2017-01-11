На Донетчине ликвидирован подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя

Главным управлением ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий в рамках операции "Акциз-2017", направленных на постоянный мониторинг рынка товаров данной группы и предотвращения распространения фальсификата.
Так сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области в рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) прекращена преступная деятельность, связанная с незаконным производством фальсифицированных ликеро-водочных изделий на мощностях подпольного цеха с дальнейшей реализацией фальсификата через сеть торговли на территории области.
По результатам проведенных обысков на местах изготовления, хранения и реализации фальсификата сотрудниками налоговой милиции было изъято 867 литров фальсифицированных алкогольных напитков на сумму 167 тыс. гривен.
Следствие продолжается.