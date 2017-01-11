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На Донетчине изъято фальсифицированных алкогольных напитков на 300 тысяч гривен

На Донетчине изъято фальсифицированных подакцизных товаров на сумму 168 тысяч гривен

Из незаконного обращения в Донецкой области изъяты подакцизные товары

На Донетчине ликвидирован подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя

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