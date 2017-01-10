В Бахмутском районе вырубили лесополосу

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Милиция открыла уголовное производство в связи с незаконным лишением свободы автомайдановца Булатова

В 2015 году в Донецкой области незаконно вырубили 24,1 тыс. м. куб. леса

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