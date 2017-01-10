В Бахмутском районе вырубили лесополосу

Вблизи поселка Покровское Бахмутского района, незаконно вырубили деревья в лесополосе. Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области.
Правоохранители задержали девятерых бахмутчан, которые незаконно вырубили акации. Мужчины нарубили 10 кубических метров дров. Грузовой автомобиль, прицеп с деревьями и две бензопилы изъяты на месте преступления.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная вырубка леса», за что предусмотрено наказание от штрафа до 3-х лет лишения свободы с конфискацией добытого.
До ТеБе