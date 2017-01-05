На Донетчине по материалам уголовных производств взыскано в бюджет свыше 20 млн гривен

В 2016 году по материалам сотрудников оперативного управления ГУ ГФС в Донецкой области зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 86 уголовных производств, из них:
56 - по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах;
17 - по факту реализации фальсифицированных подакцизных товаров;
6 - по факту попытки разворовывания бюджетных средств,
3 - по факту фиктивного предпринимательства,
3 - по факту легализации (отмывания) средств полученных преступным путем,
1 - по факту мошенничества.
В течение 2016 года по уголовным производствам взыскано в бюджет 20,1 млн грн, из них по законченным - свыше 12 млн гривен.
Направлено в суд с обвинительным актом 13 уголовных производств.