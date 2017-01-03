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РАГСы ДНР приступили к выдаче справок о рождении ребенка

За неделю милиция Донецкой области задержала двенадцать боевиков

СБУ задержала в районе АТО мобильные гаджеты на полмиллиона гривен

Налоговой милицией Донетчины ликвидирован центр минимизации бюджетных поступлений, через который финансировались боевики

В Краматорске чиновники украли два миллиона гривен на программное обеспечение

СБУ задержала донетчанку, которая изготавливала поддельные документы для террористов «ДНР»

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