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В Краматорске и Славянске закрыли точки "государственных лотерей"

В Славянске обнаружили пять замаскированных игорных заведений

В Доброполье разоблачены шесть нелегальных игорных заведений

В Славянске и Краматорске прокуратура разоблачила еще 4 нелегальных игорных заведения

Еще 4 незаконных игорных заведений закрыли в Мариуполе

В Константиновке закрыли двадцать игорных заведений

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