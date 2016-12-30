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В Константиновке закрыли двадцать игорных заведений

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Происшествия / Криминал
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В Константиновке закрыли двадцать игорных заведений

Полиция Константиновки прекратила деятельность двадцати игорных заведений в городе. Сеть действовала длительное время под видом интернет-центров.

Во время обысков в помещениях заведений было изъято более семидесяти мониторов и системных блоков. Большинство заведений открывали свои двери ночью, договаривались с клиентами, которые приходили в определенное время.

- Полиция долго наблюдала за этими объектами, дежурили под их дверью. Недавно ночью полицейские отправились в одно из таких игорных заведений. Изъяли три системных блока. Они оказались недорогими, там не было жестких дисков. С клиентов брали деньги - ставки от тысячи гривен - и давали доступ к онлайн казино, - рассказал начальник Константиновского отделения полиции Александр Коломиец.

Все заведения имеют одинаковые вывески, но выяснилось, что эта сеть принадлежит не одному лицу. Проверка продолжается.

До ТеБе


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