В Константиновке закрыли двадцать игорных заведений

Полиция Константиновки прекратила деятельность двадцати игорных заведений в городе. Сеть действовала длительное время под видом интернет-центров.
Во время обысков в помещениях заведений было изъято более семидесяти мониторов и системных блоков. Большинство заведений открывали свои двери ночью, договаривались с клиентами, которые приходили в определенное время.
- Полиция долго наблюдала за этими объектами, дежурили под их дверью. Недавно ночью полицейские отправились в одно из таких игорных заведений. Изъяли три системных блока. Они оказались недорогими, там не было жестких дисков. С клиентов брали деньги - ставки от тысячи гривен - и давали доступ к онлайн казино, - рассказал начальник Константиновского отделения полиции Александр Коломиец.
Все заведения имеют одинаковые вывески, но выяснилось, что эта сеть принадлежит не одному лицу. Проверка продолжается.
До ТеБе