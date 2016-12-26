"Равлики"-партизаны получили два года условно

21 декабря этого года, Ильичевский районный суд Мариуполя вынес приговор членам партизанского движения "Равлики" - два года условно.
Об этом сообщает сообщество «Свободу Равликам» в сети Facebook.
Судебный процесс по делу партизан, которых обвиняли в незаконном хранении оружия и разбоях, начался еще полтора года назад.
Летом 2015 года дончане, которые создали партизанское движение «Равлики» для борьбы с бандформированиями были задержаны в Великоновоселковском районе Донецкой области. Партизаны нашли на одной из агроферм оружие и задержали ее владельцев. Однако, когда мужчины пытались передать нарушителей в руки правоохранителей, те доставили в Мариупольского СИЗО самих активистов.