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"Равлики"-партизаны получили два года условно

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Происшествия / Криминал
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"Равлики"-партизаны получили два года условно

21 декабря этого года, Ильичевский районный суд Мариуполя вынес приговор членам партизанского движения "Равлики" - два года условно.

Об этом сообщает сообщество «Свободу Равликам» в сети Facebook.

Судебный процесс по делу партизан, которых обвиняли в незаконном хранении оружия и разбоях, начался еще полтора года назад.

Летом 2015 года дончане, которые создали партизанское движение «Равлики» для борьбы с бандформированиями были задержаны в Великоновоселковском районе Донецкой области. Партизаны нашли на одной из агроферм оружие и задержали ее владельцев. Однако, когда мужчины пытались передать нарушителей в руки правоохранителей, те доставили в Мариупольского СИЗО самих активистов.


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