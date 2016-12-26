Женщина отправила своему осужденному мужу мягкую игрушку с наркотиками

При осмотре посылки, поступившей одному из осужденных, сотрудники Селидовской исправительной колонии обнаружили сверток с наркотическим веществом. Сейчас правоохранители устанавливают владельца запрещенных веществ, сообщают в пресс-службе Покровского отдела полиции.
43-летнему осужденному в посылке жена пыталась переслать сверток с наркотическим веществом. Метамфетамин был обнаружен в мягкой игрушке. Сам осужденный не смог объяснить, зачем ему переслали наркотик. Сейчас опасное вещество изъято и направлено на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
ДоТеБе