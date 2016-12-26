Женщина отправила своему осужденному мужу мягкую игрушку с наркотиками

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В Мариуполе с наркотиками задержаны трое милиционеров

В Новогродовке отдыхающие потеряли пакет с гранатами

На территории Волновахской школы задержали мужчину с наркотиками

В Мариуполе на стихийной свалке нашли труп

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