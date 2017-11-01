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Права и обязанности граждан во время действия режима чрезвычайной ситуации

В Славянске растратили 8,6 млн. грн. предназначенные на закупку продуктов в учебные заведения

В Славянске и Святогорске могут закрыть три школы из-за нарушений пожарной безопасности

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