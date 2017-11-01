В Славянске и Святогорске могут закрыть три школы из-за нарушений пожарной безопасности

Славянская местная прокуратура обратилась в Донецкий окружной административный суд с исками о применении мер реагирования в виде полной остановки эксплуатации двух общеобразовательных школ в городе Славянске и одной школы в пгт. Святогорск до полного устранения нарушений в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности.
По результатам внеплановых проверок шестым Государственным пожарно-спасательным отрядом Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области установлено, что указанные учебные заведения имеют критическое противопожарное состояние.
Среди самых распространенных нарушений: не оборудование зданий системами пожарной сигнализации, нерабочее состояние внутренних противопожарных водопроводов и пожарных кранов, горючие основания под скрытыми проводами, электророзетками и выключателями, отсутствие освещения путей эвакуации, средств пожаротушения и индивидуальной защиты, инструкций по пожарной безопасности, а также наличие решеток на окнах и дверях с открыванием не в направлении выхода, что препятствует свободной эвакуации людей во время опасности.
«Учитывая то, что органами местного самоуправления длительное время не уделялось должного внимания состоянию указанных школ, прокуратурой принято решение обратиться в суд в интересах государства в лице 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области о признании незаконного бездействия учебных заведений и городских администраций и обязательства привести школы в соответствие требованиям законодательства. Важно понимать, что пренебрежение правилами пожарной безопасности создает реальную угрозу жизни и здоровью детей и учителей», - отметил руководитель Славянской местной прокуратуры Владимир Шилов.