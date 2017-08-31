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В Мариуполе сгорел парковый комплекс

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В Мариуполе сгорел парковый комплекс

На окраине микрорайона Восточный в Мариуполе (Донецкая обл.) полностью выгорела территория паркового комплекса «Родина», который был заложен местными жителями в 2014 году. В результате возгорания полностью уничтожены саженцы деревьев и травяной покров на территории нескольких гектаров.

Информацию о пожаре разместил в соцсетях Алексей Леонтьев.

Парковый комплекс в настоящее время не передан на баланс «Зеленстроя», хотя такие планы у городских властей были. Как рассказала ведущий инженер КП «Зеленого строительства» Елена Галкина, планировалось, что к осени на баланс коммунального предприятия передадут зеленые насаждения на территории парка, а затем состоится передача земельного участка.

Как сообщил один из инициаторов создания паркового комплекса Виктор Кондратенко, парк заложили обычные мариупольцы в 2014 году. Главная идея создания парка – чтобы каждый житель города мог посадить свое семейное долголетнее дерево, и передавать его из поколения в поколение. Деревья для посадки – дуб, ясень, липа, клен, пихта, крымская сосна – подбирались с учетом анализа почвы для долгой жизни.

Виктор Кондратенко рассказал, что жители организовали серию субботников, и каждые выходные собирались семьями, чтобы посадить деревья. Сначала саженцы приобретали за личные средства. Потом решили подать заявку на участие в конкурсе «Город нашими руками», выиграли грант и закупили несколько сотен молодых растений.

По подсчетам Виктора Кондратенко, на территории парка было около 2 тыс. молодых деревьев. На сегодняшний день пожар уничтожил все посадки.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что на окраинах Восточного несколько дней фиксировались возгорания травы и сухостоя. Из-за жары и сильного ветра огонь мгновенно захватывал огромные территории, сжигая все на своем пути. По информации спасателей, на окраинах Мариуполя огнем уничтожена растительность на территории около 7 га.
В Мариуполе сгорел парковый комплекс


Донецкие Новости


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