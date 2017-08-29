В Александровке полуторагодовалый ребенок отравился растворителем

Полуторагодовалая девочка выпила растворитель на глазах у бабушки. Женщина не успела выхватить бутылку из рук внучки.
Об этом сообщает ГУ НП в Донецкой области.
- Как объяснила бабушка ребенка, она вместе со своей внучкой находились дома, а мать ушла по своим делам. Все время внучка находилась в поле зрения бабушки. Через некоторое время женщина заметила, что в руках ребенка находится бутылка с раствором. Бабушка сразу побежала к внучке, но не успела - девочка поднесла ко рту бутылку и выпила жидкость, - рассказали правоохранители.
Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении Краматорской центральной больницы. Ее состояние характеризуется как стабильное, каких-либо угроз его жизни и здоровью нет.
Семья, по информации полиции, на учете не состоит, социально-бытовые условия соответствуют нормам, соседями характеризуется с положительной стороны. Факт внесен в Едрей по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины, проверка по данному факту продолжается.
До ТеБе