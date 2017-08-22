Школы Донецкой области проверяют взрывотехники

Накануне нового учебного года школы Донецкой области проверяют полицейские и взрывотехники. Кроме того, с учениками и родителями будут проводить разъяснительные беседы.
В прошлом году школьник Миша уже побывал на таких занятиях.
«Нельзя трогать всякие незнакомые предметы. Показывали картинки, как выглядят бомбы мины всякие», – рассказывает мальчик.
В свою очередь 7-классник Денис говорит: в учебное время количество обстрелов увеличивается. Несмотря на это в школу идти не боится. Признается, что за три года боевых действий к взрывам и эвакуации на уроках уже привык.
«Когда начинали стрелять, мы всей школой собирались и всей уходили в бомбоубежище», – рассказывает Денис.
Во время учебного года в каждой школе дежурят полицейские. Они на автобусе сопровождают детей на занятия и остаются с ними до конца уроков.
«В случае обстрела мы вдвоем с полицейским принимаем решение, как нам дальше поступать», – рассказывает директор Марьинской школы №2 Людмила Панченко.
В Донецкой области 559 школ, 36 из них расположены на линии соприкосновения. Под огонь учебные заведения попадали и летом. Поэтому на наличие взрывоопасных предметов правоохранители проверяют каждую школу региона.
«Обследуем территорию, помещения школ прилегающие территории. Это то, что касается линии разграничения. Также территории других школ на наличие взрывоопасных предметов», - говорит старший инспектор ювенальной превенции Марьинского отделения полиции Владимир Райвич.
Кроме того, с прошлого года в учебных заведениях Донецкой области устанавливают «тревожные кнопки» для быстрого вызова полиции. Ими оборудовали школы и детские сады Мариуполя, Краматорска, Славянска, Покровска, Бахмута и Константиновки. Вскоре их планируют установить и в других учебных заведениях региона.
Донецкие Новости