В "серой зоне" в Донецкой области подорвались два человека

Два человека, 51-летний мужчина и 62-летняя женщина, подорвались сегодня утром на взрывном устройстве вблизи поселка Березового в Марьинском районе. Люди зашли в лесополосу, пока ждали автобус на остановке.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Жебривский.
- Как сообщают мне пограничники, в 9:40 в серой зоне вблизи Березового во время ожидания автобуса подорвались на взрывном устройстве 51-летний мужчина и 62-летняя женщина. Они зашли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички «Мины» и в результате взрыва получили рваные раны головы, спины и ног, - написал он.
По словам главы Донецкой области, пограничники оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Сейчас людей доставили в ЦРБ Волновахи. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести.
До ТеБе