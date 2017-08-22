В Бахмутском районе сгорело село Новокаменка

В Бахмутском районе полностью выгорело село Новокаменка.
Огонь начал распространяться с двух часов дня. За считанные минуты выгорели все дома в поселке.
- Мы не успели ничего сделать. Едва спаслись. Все сгорело, дом и летняя кухня, скот, огород. Спасатели приехали, начали тушить пламя, воды не хватало, пока поехали за водой, наши дома сгорели, - рассказала Зинаида, которая живет в деревне.
Сейчас на месте происшествия работает срочная комиссия, представители районной власти, решается вопрос размещения жителей села.
До ТеБе