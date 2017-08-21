На Карачуне выгорели 4 га леса

В воскресенье, 20 августа, около 10 утра в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории Краматорского лесничества на горе Карачун. Оказалось, что территория заминирована, поэтому к тушению спасатели приступили не сразу.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.
- Спасатели 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые прибыли к месту происшествия, выяснили, что происходит горение смешанного леса. Однако немедленно приступить к тушению пожара было невозможно из-за заминирования территории. На месте происшествия находились представители организации по гуманитарному разминированию «The HALO Trust», которые подтвердили информацию о заминировании леса, - говорится в сообщении.
Некоторое время сотрудники ГСЧС дежурили на месте происшествия и в 14:00, когда огонь больше не удалось сдерживать, приступили к тушению.
Пожар, как рассказали спасатели, был локализован в 20:33 и ликвидирован в 21:30. Огнем уничтожено 4 га смешанного леса и 4,5 га сухой травы. Причина возгорания устанавливается.
До ТеБе