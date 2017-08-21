В Добропольском районе двухлетний мальчик засунул руку в мясорубку

В Святогоровке, Добропольском районе из-за невнимательности родителей двухлетний мальчик едва не остался без руки.
Отец перемалывал в электромясорубке картофель для драников и, по его словам, на мгновение отвернулся, и вдруг услышал крик своего сына. Оказалось, ребенок засунула свою руку в электроприбор и нажала кнопку «Старт». 26-летняя мать, в то время находилась на огороде, услышала детский крик. Когда женщина забежала во двор, увидела, как у стола стоит ее напуганный муж, а левая рука двухлетнего сына находится в горловине электроприбора.
Сейчас ребенок находится в Добропольской больнице. Предварительный диагноз - «сокрушения левой кисти».
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство», которое наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
До ТеБе