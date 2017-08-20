В течение войны в Донбассе погибли по меньшей мере 2,5 тысячи мирных жителей, - ООН

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В результате боевых действий на Донбассе погибли более 3,2 тыс. человек,- ООН

ООН: более 150 детей подорвались на минах в Донбассе с марта 2014 года

На Донбассе погибли почти восемь тысяч человек - ООН

С начала года на Донбассе погибли 67 мирных жителей, – ООН

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