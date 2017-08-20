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В течение войны в Донбассе погибли по меньшей мере 2,5 тысячи мирных жителей, - ООН

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Происшествия
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В течение войны в Донбассе погибли по меньшей мере 2,5 тысячи мирных жителей, - ООН

В течение почти трех лет военного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей погибли по меньшей мере 2,5 тысячи гражданских лиц, еще от 7000 до 9000 были ранены.

Такие данные обнародовала Организация Объединенных Наций к Всемирному дню гуманитарной помощи, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

- По подсчетам ООН, в течение почти трех лет военных действий РФ на Донбассе погибли по меньшей мере 2500 мирных граждан Украины; от 7000 до 9000 были ранены. Война продолжает забирать и калечить человеческие жизни: только в первом полугодии этого года ее жертвами стали более 400 гражданских лиц, что на 60% больше, чем за такой же период 2016 года, - рассказывают в МИД.

Кроме того, почти 800 000 украинцев, проживающих вблизи линии соприкосновения, рискуют жизнью из-за наличия значительных заминированных площадей.


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