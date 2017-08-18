В Макеевке из-за ветра загорелось 4 дома

В неподконтрольной Макеевке сильный пожар. Об этом сегодня, 18 августа, пишут пользователи в соцсетях.
Судя по комментариям, сначала жители начали палить траву. Затем загорелось поле, и огонь перекинулся на жилые дома – загорелись 4 дома. «Пожарные ДНР» в настоящее время занимаются тушением.
Вот что пишут пользователи:
Константин: «Траву палят, я там недавно проезжал»;
Маша: «Уже и дома там горят»;
Дмитрий: «Горела трава, а потом вроде дом начал гореть, ветер сильный-то дует»»
Мария: «Загорелось поле, теперь дома. Куча пожарок, на Солнечном из гидранта воду качают»;
Маша: «4 дома горит»;
Ирина: «Ужас! Что ж такое-то, опять большой огонь».
Донецкие Новости