Ужасная авария в Никольском районе: погибли два человека

Около 9:00 утра сегодня, 17 августа, на автодороге «Кременовка - Ялта» произошло ДТП. В автомобиле «Дэу Ланос» на скорости разорвалось колесо, из-за чего машину опрокинуло.
В результате аварии двое пассажиров погибли на месте, еще двое были доставлены в больницу. Об этом сообщает полиция Донбасса.
- 23-летний водитель автомобиля «Дэу Ланос», на котором во время движения лопнуло колесо, не справился с управлением и перевернулся. В результате происшествия от полученных травм погибли два пассажира - 61-летняя женщина и 76-летний мужчина. Еще два пассажира - мужчины получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Водитель во время происшествия не пострадал.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).