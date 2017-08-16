В отстойнике шахты в Мирнограде утонула женщина

Несчастный случай произошел около 10 утра 15 августа. Диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о том, что в отстойнике шахты «5/6» в Мирнограде утонула женщина.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.
- Спасатели 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали по указанному адресу, выяснили, что в отстойнике шахты утонула женщина. Бойцы ГСЧС с помощью багра и веревки изъяли тело утонувшего женщины из воды на берег. Обстоятельства происшествия и анкетные данные погибшего устанавливаются, - говорится в сообщении.
Напомним, как мы сообщали ранее, это уже не первая похожая трагедия в Мирнограде. В июне этого года в отстойнике шахты в Мирнограде утонула местная жительница 1964 года.
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