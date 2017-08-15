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Верхнеторецкое под обстрелом. Горят дома

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Происшествия
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Верхнеторецкое под обстрелом. Горят дома

В прифронтовом Верхнеторецком (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) сгорели 10 домов. Пожар начался в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Информация о том, что в с. Верхнеторецкое Ясиноватского района горят дома, в Дружковское отделение полиции поступила около 12:45 от диспетчера ГСЧС в Торецке. Как сообщили местные жители, возгорание произошло вследствие артобстрела. Специалисты спасательной службы выехали в населенный пункт, который находится на линии разграничения, и спасли от огня 2 дома по ул. Первомайской. Остальные 10 зданий сгорели», – сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что позже артобстрел возобновился, из-за чего спасатели прекратили работу.

«Сейчас обстрел продолжается. На место происшествия направлена ​​следственно-оперативная группа сводного отряда полиции, который дислоцируется в поселке Очеретино, чтобы провести осмотр территории и выяснить обстоятельства происшествия», – отметили в полиции.

Донецкие Новости


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