Марьинка вновь попала под обстрел

14 августа представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) вновь обстреляли позиции сил АТО в районе прифронтовой Марьинки. Под обстрел попали и жилые кварталы населенного пункта, сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК).
«14 августа около 16:00 во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь противника также попали жилые кварталы населенного пункта. По жилым домам местных жителей на ул. Прокофьева НВФ ОРДО стреляли из крупнокалиберного пулемета. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет», – сообщили в СЦКК.
На месте обстрела работала наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация о других разрушениях уточняется.
Донецкие Новости