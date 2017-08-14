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За сутки в ДНР произошло рекордное количество пожаров

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Происшествия
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За сутки в ДНР произошло рекордное количество пожаров

Сотрудники МЧС самопровозглашенной ДНР за прошедшие сутки на территории зафиксировали 193 пожара, сообщает пресс-служба "ведомства".

«За сутки, с 08:00 13 августа 2017 года до 08:00 14 августа ликвидировано 193 пожара, в том числе 157 – загорание сухой растительности. Для ДНР – эта цифра рекордная. Такого количества пожаров за сутки в "республике" еще не возникало», — сказала сотрудница МЧС.

В спасательном "ведомстве" подчеркнули, что пожары преимущественно происходили в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Торезе, Снежном, а также Шахтерском, Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском и Новоазовском районах. Погибших и пострадавших нет.


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