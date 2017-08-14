За сутки в ДНР произошло рекордное количество пожаров

В Донецке с начала года зафиксировано более тысячи пожаров

За минувшие сутки в АТО погибли семь военных

За сутки от гриппа в Украине умерли 26 человек

В зоне АТО за сутки не зафиксировали ни одного беспилотника боевиков, - АПУ

В Донецке за сутки погибли семь мирных жителей

В Киеве за сутки сгорело 18 автомобилей