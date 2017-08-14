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На Славянской ТЭС выключили фильтры, город в черной пыли

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Происшествия
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На Славянской ТЭС выключили фильтры, город в черной пыли

Почти месяц жители одного из микрорайонов Николаевки (Донецкая обл.) страдают от пыли в воздухе, которая оседает во дворах и в домах. В ситуации местные жители обвиняют Славянскую ТЭС, которая недавно возобновила работу.

Как рассказала местная жительница Наталья выбросы в воздух связаны с тем, что сейчас на теплоэлектростанции выключены фильтры. В этом людей заверили, когда они обратились к руководству предприятия.

«Мы обращались к директору станции, там нам ответили, что пока идет ремонт, надо подождать, скоро все включат. Но уже 3 недели прошло, и никаких результатов», – говорит женщина.

Местные жители уже не раз проводили собрания, куда приглашали депутатов и представителей Славянской ТЭС. Однако никаких вразумительных объяснений о том, сколько еще продлится такая ситуация, так и не получили.

«Мы не можем открывать окна, не можем сушить вещи. Даже если на ночь оставить окно на проветривание, уже утром все в доме будет в черной пыли. Мы все понимаем и не пытаемся предъявлять претензии, а лишь просим ускорить этот процесс», – отмечает Наталья.

Донецкие Новости


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