На блокпосту вблизи Мариуполя водитель протаранил 6 авто, пострадали три человека

Подъезжая к блокпосту в направлении Мелекино-Мангуш, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с другим транспортным средством, который стоял впереди. В результате последний подвинулся и протаранил еще шесть авто. Пострадали три человека.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
- Дорожно-транспортное происшествие произошло после обеда 13 августа вблизи блокпоста в Мангуше. Все пострадавшие обратились за помощью к медикам. В двух из трех человек повреждения незначительны. Женщина получила перелом руки, - рассказали правоохранители.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.