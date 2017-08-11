В Марьинке на блокпосту умер полицейский

Сегодня Александр Трегуб вступил в стоп-контроль в Марьинке. Во время несения службы милиционеру стало плохо. Коллеги предоставили ему домедицинскую помощь и вызвали скорую, но по дороге d Кураховскую больницу сердце полицейского остановилось. Ему было 42 года.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Переселенец из Донецка Александр Трегуб в сложное для страны времена остался верен присяге и в 2014-м уехал в Мариуполь. Работал в областном главке полиции старшим оперативно-розыскной группы по линии карманных краж. Весь его служебный путь посвящен уголовному розыску - всего 21 год.
- Настоящий профессионал, надежный боевой товарищ, человек с большим сердцем, - так отзываются о нем его коллеги.
Марьинка, Авдеевка, Дебальцево - в составе сводных отрядов полиции старший сержант Трегуб побывал почти во всех горячих точках на карте Донецкой области. Спасал людей под сокрушительными обстрелами, помогал, поддерживал.
В последнее время заступал на смену на Марьинский блокпост. В 40-радусну жару он надевал экипировку и добросовестно проверял каждую проезжающую машину, зная, что за его спиной стоят мирные жители не только Донбасса, но и других регионов Украины.
Сегодня полицейские навсегда потеряли мужественного самоотверженного правоохранителя. У мужчины остались жена и две дочери 12 и 14 лет.
Руководство и личный состав полиции Донетчины выражает искренние соболезнования семье Александра Трегуба и скорбит вместе с ними.
До ТеБе