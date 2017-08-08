ОБСЕ требует от ВСУ разминировать мост в Счастье

Машины представителей миссии ОБСЕ на Донбассе не пропустили через мост в Счастье Луганской области. Как сообщает пресс-служба организации в Twitter, мост цел, однако гражданское население и невооруженные наблюдатели миссии не могут пользоваться им из-за мин.
"Вооруженные силы Украины не изъяли мины. СЦКК не удалось скоординировать", – заявили в ОБСЕ и призвали украинских военных разминировать мост.
"Мосты предназначены объединять людей, а не разъединять их. Извлеките мины немедленно!", – резюмировали в ОБСЕ.
Пресс-служба миссии также опубликовала карту с возможным расположением мин на мосту.