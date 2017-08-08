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ОБСЕ требует от ВСУ разминировать мост в Счастье

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Происшествия
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ОБСЕ требует от ВСУ разминировать мост в Счастье

Машины представителей миссии ОБСЕ на Донбассе не пропустили через мост в Счастье Луганской области. Как сообщает пресс-служба организации в Twitter, мост цел, однако гражданское население и невооруженные наблюдатели миссии не могут пользоваться им из-за мин.

"Вооруженные силы Украины не изъяли мины. СЦКК не удалось скоординировать", – заявили в ОБСЕ и призвали украинских военных разминировать мост.

"Мосты предназначены объединять людей, а не разъединять их. Извлеките мины немедленно!", – резюмировали в ОБСЕ.

Пресс-служба миссии также опубликовала карту с возможным расположением мин на мосту.


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