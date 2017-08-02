На заводе Ильича погибла женщина

В среду, 2 августа, в одном из цехов ЗАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» сотрудники комбината обнаружили тело 40-летней женщины с многочисленными ожогами. Погибшая работала в должности машиниста компрессорной участка.
«По предварительным данным, женщина получила ожоги паром, в результате которых погибла на месте», - сообщил начальник Кальмиусского отдела Мариупольского местной прокуратуры №2 Евгений Дагли.
Сейчас представителями прокуратуры и полиции проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.
Данные по данному факту внесены в Единый реестр предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
Продолжаются первоочередные следственные действия.