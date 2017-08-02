В детском саду Покровского района отравились шесть детей

Шесть детей отравились в одном из дошкольных заведений Белицкого Покровского района и были госпитализированы. Установлено, что дети пострадали еще 5 дней назад, однако ни администрации дошкольного учреждения, ни медики в полицию по этому поводу не обращались. Выясняются обстоятельства происшествия.
Вчера, 1 августа, в Добропольское отделения полиции Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на почту поступили материалы по факту группового инфекционного заболевания шестерых детей, которое произошло в период с 27 по 29 июля.
Пострадавшие дети в возрасте от 2 до 3 лет были госпитализированы в инфекционное отделение Добропольской городской больницы. По результатам экспресс-теста, у детей диагностирован ротавирусная инфекция. 29 июля трое детей находились в состоянии средней тяжести, еще трое - легкой. В настоящее время угрозы жизни детей нет, их состояние здоровья удовлетворительное.
Сейчас детский сад закрыт до выяснения всех обстоятельств.
До ТеБе