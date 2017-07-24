На территории школы города Железное прогремел взрыв

Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Донецкой области в городе Железное, который находится вблизи прифронтового Торецка, на территории школы прогремел взрыв.
Известно, что сдетонировало неизвестное устройство в школе №15 города Железное примерно 15:30, в это же время информация о происшествии поступила в отделение полиции.
После звонка в полицию, наряд выехал на место происшествие. В ходе проверки стало известно, что данное учебное заведение находится рядом с фронтом, в связи с этим, занятия в школе не проходят.
Пока известно, что по предварительной информации пострадал 30 летний мужчина, который находился в школе и работал там охранником. В момент взрыва он хотел выйти через входную дверь. Сейчас он находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь, - рассказали в полиции.