В Лиманском районе в озере утонула шестилетняя девочка

На одном из голубых озер Лиманской общины во время купания утонул 6-летний ребенок. Трагедия произошла сегодня около 16.00. По предварительным данным, девочка без присмотра взрослых купалась в озере. Об этом сообщает Славянский отдел полиций.
Предварительно установлено, что 37 - летняя мать погибшей вместе еще с двумя дочерьми и компанией друзей приехали на отдых на «Голубые озера» на Лиманщину Бахмутского района.
Через некоторое время женщина заметила отсутствие дочери. Взрослые вместе с администрацией пляжа начали искать девочку. Ребенка нашли без сознания в озере.
Полиция обращается ко всем родителям и напоминает о необходимости должным образом следить за своими детьми. Малолетних детей нельзя оставлять одних у водоемов, а детям - старшеклассникам следует запретить купаться в глубоких водоемах и в местах, не отведенных для купания, без контроля взрослых.
До ТеБе