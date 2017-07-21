Под Северодонецком загорелся автомобиль с военными

Сегодня, 21 июля, на трассе Северодонецк – Рубежное воспламенился автомобиль предположительно военный, по крайней мере, в нем находились водитель и пассажир в камуфляжной форме, а также кузов накрыт маскировочной сеткой. Об инциденте сообщает Патрульная полиция Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.
«Сегодня во время патрулирования городов Северодонецк – Рубежное, около 7 часов утра, двигаясь по дороге Р66, вблизи автозаправочной станции "Парус", полицейские заметили автомобиль ГАЗ 66, который остановился и внезапно начал вспыхивать пламенем из передней части кузова. В автомобиле было двое мужчин в камуфляжной форме», – говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские сразу вызвали на место происшествия сотрудников ГСЧС. Пламя оперативно удалось потушить, никто не пострадал.
По словам специалистов, причиной возгорания стала техническая неисправность автомобиля.
Донецкие Новости