Голубые озера на Лимане залили сточными водами

Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту загрязнения земель на территории города Лиман Донецкой области.
Установлено, что 7 июля текущего года в Лиманский отдел полиции Славянского ОП ГУНП в Донецкой области от начальника Управления Держпродспоживслужбы в городе Лиман поступило сообщение о выявлении загрязненной сточными водами земельного участка, расположенного на территории баз отдыха в районе одного из Голубых озер.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч. 1 ст. 239 (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.