В Египте зарезали двух украинцев на пляже

На курорте в Египте двое украинских граждан погибли при вооруженном нападении. Об этом сообщает Reuters и Telegraph, ссылаясь на источники в службах безопасности и МВД Египта.
Нападение произошло в курортном городе Хургада. Мужчина с ножом был задержан, но мотивы нападения пока неизвестны.
Египетская полиция предположила, что нападавший попал на терртиорию отеля, приплыв с близлежащего общественного пляжа.
По официальным данным, по меньшей мере шесть женщин ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Позже российский генконсул сообщил журналистам, что среди пострадавших есть женщина с гражданством России и Украины.
Египетское издание Elbalad пишет, что все пострадавшие женщины. Три из них - гражданки Сербии, еще одна туристка из Украины или Польши.
Все пострадавшие с травмами лица, ног и живота госпитализированы в больницы города.