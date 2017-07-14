На меткомбинате им.Ильича погибли три человека

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На Донбассе с апреля 2014 года погибли 5358 человек

С начала года на Донбассе погибли 67 мирных жителей, – ООН

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