В Славянске 1,5-годовалый ребенок выпал из окна 5 этажа

В Славянске (Донецкая обл.) из окна 5 этажа выпала 1,5-годовалая девочка. На момент происшествия родители ребенка находились в соседней комнате. Ребенок госпитализирован в травматологическое отделение, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Сообщение о несчастном случае поступило правоохранителям в начале девятого утра.
«Предварительно установлено, что девочка самостоятельно взобралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Указанный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан отдела полиции, проводится проверка», – отметили в пресс-службе.
Донецкие Новости