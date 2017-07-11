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В Славянске автобус въехал в столб. Пострадали семь человек

В ДТП на Донетчине пострадали семь человек

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