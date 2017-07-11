В ДТП на Донетчине пострадали семь человек

В Лиманском районе Донецкой области 35-летний житель Лимана (до переименования – Красный Лиман), пытаясь совершить обгон на автомобиле, совершил столкновение с машиной 25-летнего жителя Святогорска. В результате аварии оба водителя и их пассажиры получили переломы и другие телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
«В 13:10 оперативному дежурному Лиманской полиции поступило сообщение о ДТП, произошедшем в пгт Яровая Лиманского района. На одной из улиц населённого пункта автомобиль ВАЗ 2107 под управлением жителя Лимана 1981 года рождения, для совершения маневра обгона выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который двигался навстречу», – говорится в сообщении полиции.
В этот момент в первом автомобиле находилось пять человек, во втором двое – все они получили телесные повреждения разной степени тяжести, в том числе и многочисленные переломы.
В настоящее время правоохранители проверяют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
До ТеБе