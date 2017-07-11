На КПВВ Гнутово задержали автомобиль с 42 упаковками гербицидов

Спецподразделение "Фантом" продолжает активную деятельность по контролю ситуации перемещения товаров на линии разграничения, почти ежедневно останавливая нарушителей, которые пытаются нелегально провезти как большие, так и малые партии промышленных и продовольственных товаров.
Так, 09 июля 2017 года сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") во время контроля за перемещением товаров через линию разграничения на КПВВ "Гнутово" был проведен осмотр автомобиля CHEVROLET LACETTI, который направлялся в город Снежное. Во время осмотра транспортного средства сотрудниками подразделения были выявлены 42 упаковки гербицидов, семян и 10 блоков табачных изделий, которые водитель скрыл на месте запасного колеса и намеревался незаконно перевести на временно оккупированную территорию с целью реализации.
С незаконного обращения изъято товаров ориентировочной стоимостью 17,3 тыс. гривен.
Относительно гражданина по данному факту составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.204- 3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, материалы для принятия решения согласно действующего законодательства направлены в суд.