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В зоне АТО пропали без вести или попали в плен 2800 человек

На Донбассе более 400 человек пропали без вести

Топ за неделю 2357 1159 913 783 712

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