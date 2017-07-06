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В Мариуполе 13-летняя школьница выбросилась из окна «недостроя»

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Происшествия
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В Мариуполе 13-летняя школьница выбросилась из окна «недостроя»

В Мариуполе девушка-подросток выпрыгнула с пятого этажа недостроенного здания в Кальмиусском районе на улице Озеро Хасан в среду вечером, 5 июля. Сейчас она находится в реанимации.

О чрезвычайном происшествии сообщила женщина, живущая неподалеку, которая стала свидетелем случившегося. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что девочка жива, но получила серьезные травмы. Она была госпитализирована в реанимационное отделение. «Было установлено, что девушка 2003 года рождения. Она ученица одного из спецучреждений города Мариуполя, у неё достаточно серьезные проблемы со здоровьем. В тот день она гуляла не одна, в компании своих сверстников, их было 7 человек и изначально они не гуляли на недострое», – рассказала сотрудник ГУНП в Донецкой области Иванна Ященко.

Правоохранители установили, что девушка сама предложила пойти к заброшенному зданию, однако по пути значительно ускорила шаг, оторвалась от компании и спрыгнула с пятиэтажки. По словам свидетельницы происшествия, она неоднократна видела подростка у строения, та хорошо ориентировалась на местности. Оперативники предполагают, что падение не было случайностью. Пообщавшись с семьей и друзьями, они также выяснили, что у школьницы и раньше были суицидальные мысли. Окончательная правовая оценка случившемуся будет дана после выяснения всех обстоятельств. На данный момент связь с так называемыми «группами смерти» не найдена.

Донецкие Новости


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