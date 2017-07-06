В Мариуполе 13-летняя школьница выбросилась из окна «недостроя»

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В Мариуполе полицейские нашли роженицу, которая отнесла своего младенца на свалку

Две женщины за сутки выпали из окон одного дома в Краматорске

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