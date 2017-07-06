В Луганске ранен ребенок, – ОБСЕ

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В Луганске стреляли в адвоката во время столкновений возле телеканала

В Часов Яре во время семейной ссоры был ранен 9-летний мальчик

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