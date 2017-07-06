В Луганске ранен ребенок, – ОБСЕ

В неподконтрольном Луганске недалеко от полигона ребенок получил ранения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 4 июля.
Ранения получил 11-летний мальчик, недалеко от полигона «ЛНР». Наблюдатели
ОБСЕ посетили детскую больницу в Луганске, где разговаривали с матерью ребенка. Она рассказала наблюдателям, что 3 июля ее сын играл недалеко от полигона, расположенного вблизи их дома в юго-восточной части Луганска, и поднял неизвестный предмет с земли. По ее словам, этот предмет взорвался у него в руках. Ребенка отвезли в больницу, и в тот же день ему сделали операцию.
Медработники больницы сообщили наблюдателям, что мальчику сделали операцию на брюшной полости. Сейчас его состояние стабильное.
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